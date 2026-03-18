Marco Giallini ricoverato ad Aosta dopo caduta sul set di Rocco Schiavone

Marco Giallini è ricoverato dopo una caduta causata da un cane che gli è saltato addosso durante le riprese ad Aosta. L’attore ha riportato la frattura del femore ed è stato operato.

Marco Giallini è finito in ospedale ad Aosta dopo un incidente avvenuto mentre lavorava alla nuova stagione di “Rocco Schiavone”. L’attore è caduto in strada nei pressi dell’albergo in cui soggiornava, riportando una grave lesione alla gamba.

A chiarire quanto accaduto è stato il collega Mirko Frezza, presente sul set. Secondo il suo racconto, un cane gli è saltato addosso facendogli perdere l’equilibrio. La caduta è stata violenta e ha avuto conseguenze immediate.

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Il colpo ha provocato la frattura della testa del femore, rendendo necessario un intervento chirurgico. L’operazione è stata eseguita all’ospedale Parini di Aosta e, stando a quanto riferito dagli stessi colleghi, è riuscita senza complicazioni.

Frezza e Tullio Sorrentino sono rimasti accanto a Giallini durante il ricovero, pubblicando poi una foto insieme a lui per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni. L’attore, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni.

Giallini resterà ancora qualche giorno in ospedale prima delle dimissioni. Per lui si prospetta una lunga fase di recupero tra riposo e fisioterapia, con inevitabili conseguenze sul calendario delle riprese della serie, che dovranno essere riorganizzate.