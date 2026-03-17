Marco Giallini operato dopo la caduta ad Aosta stop alle riprese di Rocco Schiavone
Marco Giallini è stato operato ad Aosta dopo una caduta accidentale mentre camminava vicino al suo alloggio. L’attore si è fratturato una gamba e le riprese della nuova stagione di Rocco Schiavone sono state sospese.
Brutto incidente per Marco Giallini, finito in ospedale ad Aosta nella mattinata di martedì 17 marzo 2026. L’attore, impegnato sul set della settima stagione di “Rocco Schiavone”, si è ferito cadendo mentre si trovava nei pressi del suo alloggio.
Secondo quanto ricostruito, Giallini stava camminando quando è inciampato, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra con violenza. L’impatto gli ha provocato una frattura alla gamba, rendendo necessario il trasferimento immediato all’ospedale regionale Umberto Parini.
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I medici hanno disposto l’intervento chirurgico per trattare la lesione. L’operazione è stata programmata nelle ore successive all’arrivo in ospedale, con un’équipe pronta a intervenire per stabilizzare la frattura.
L’incidente ha costretto la produzione della serie a fermare temporaneamente le riprese. Il lavoro sul set resta sospeso in attesa dei tempi di recupero dell’attore, protagonista della fiction ambientata proprio nel capoluogo valdostano.