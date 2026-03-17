Marco Giallini operato dopo la caduta ad Aosta stop alle riprese di Rocco Schiavone

Home / Social News / Marco Giallini operato dopo la caduta ad Aosta stop alle riprese di Rocco Schiavone

Marco Giallini è stato operato ad Aosta dopo una caduta accidentale mentre camminava vicino al suo alloggio. L’attore si è fratturato una gamba e le riprese della nuova stagione di Rocco Schiavone sono state sospese.

Marco Giallini operato dopo la caduta ad Aosta stop alle riprese di Rocco Schiavone