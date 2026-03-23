Incidente a LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con camion: morti pilota e copilota, 40 feriti

Incidente oggi all'aeroporto LaGuardia di New York. Un aereo Air Canada in fase di atterraggio si è scontrato con un camion di soccorso e antincendio per aeromobili dell'Autorità Portuale sulla pista 4. Il bilancio è di due morti, hanno riferito alla Nbc due fonti a conoscenza delle indagini. Le vittime sono il pilota e il copilota. Oltre 40 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, sono rimaste ferite, ha dichiarato ai giornalisti Kathryn Garcia, direttrice esecutiva dell'Autorità Portuale, spiegando che 41 persone, tra cui passeggeri, membri dell'equipaggio e personale di soccorso e antincendio dell'aereo, sono state trasportate in ospedale. Alcuni sono "gravemente feriti", ha detto Garcia senza però fornire dettagli.

?L'aereo stava per terminare la fase di atterraggio, procedendo a circa 48 km/h, quando è avvenuta la collisione. La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato che l'aereo coinvolto è un bimotore Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal. La FAA ha comunicato di aver avviato un'indagine sull'accaduto. L'aeroporto resterà chiuso fino alle 14 ora locale.

Leggi anche: Scontro sulla pista a LaGuardia morti pilota e copilota di un volo Air Canada

La Jazz Aviation, che opera per l'Air Canada Express, ha confermato che uno dei suoi aerei è stato coinvolto nell'incidente avvenuto all'aeroporto LaGuardia. In un comunicato, la compagnia ha spiegato che a essere coinvolto è stato l'aereo CRJ-900, impegnato nel volo 8646 partito da Montreal e diretto a LaGuardia. La compagnia ha dichiarato che a bordo si trovavano 72 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio.

Un portavoce dell'Autorità Portuale ha detto alla Nbc che il camion coinvolto nella collisione "stava intervenendo in un altro incidente" quando è stato colpito dall'aereo di linea in fase di atterraggio. "I protocolli di risposta alle emergenze sono stati attivati immediatamente - ha aggiunto il portavoce - Il dipartimento di polizia dell'Autorità Portuale è sul posto insieme al presidente e al direttore esecutivo dell'agenzia".