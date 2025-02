Incidente aereo all'aeroporto di Toronto: aereo Delta si ribalta in atterraggio, 8 feriti

Un aereo della compagnia Delta Air Lines, proveniente da Minneapolis, si è ribaltato durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale Pearson di Toronto. A bordo vi erano 80 passeggeri. Secondo le autorità, otto persone sono rimaste ferite: una in condizioni critiche ma non in pericolo di vita, e sette con lesioni da moderate a lievi. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente, evacuando tutti i passeggeri e l'equipaggio. Le operazioni aeroportuali sono state temporaneamente sospese per consentire le operazioni di soccorso e l'avvio delle indagini da parte del Transportation Safety Board of Canada. Le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di investigazione.