Scontro sulla pista a LaGuardia morti pilota e copilota di un volo Air Canada

Due membri dell’equipaggio Air Canada sono morti dopo lo scontro con un mezzo di emergenza sulla pista del LaGuardia a New York. L’impatto è avvenuto durante l’atterraggio, mentre l’aereo rallentava a circa 48 km/h.

Un incidente grave ha colpito l’aeroporto LaGuardia di New York, dove un aereo Air Canada in arrivo da Montreal si è scontrato con un camion antincendio sulla pista 4. L’impatto è avvenuto nella fase finale dell’atterraggio, quando il velivolo stava già rallentando.

Il bilancio è di due vittime: il pilota e il copilota del Bombardier CRJ-900. Le informazioni arrivano da fonti vicine alle indagini. A bordo del mezzo di soccorso si trovavano anche due agenti della polizia dell’Autorità Portuale, entrambi feriti.

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I due poliziotti hanno riportato fratture agli arti e sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono state definite stabili. L’aereo procedeva a circa 48 chilometri orari al momento della collisione, un dato che aiuta a ricostruire la dinamica.

Dopo lo schianto, lo scalo è stato chiuso per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi. La Federal Aviation Administration ha aperto un’indagine per chiarire come il mezzo di servizio sia finito sulla pista proprio mentre il velivolo completava l’atterraggio.