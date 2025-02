Roma: Donna Segregata in Cantina per Anni, Arrestato il Compagno

Una donna polacca di 38 anni è stata liberata dopo essere stata segregata per anni in una cantina dal suo compagno, un 45enne napoletano.

La vicenda è emersa grazie alla segnalazione di una vicina, che ha assistito a un'aggressione in strada. L'uomo aveva portato la compagna a fare una passeggiata nel quartiere, ma una discussione ha provocato la sua ira, portandolo a picchiarla e a trascinarla per i capelli verso la cantina.

La testimone è intervenuta e ha chiamato il 112. All'arrivo della polizia, l'uomo ha cercato di minimizzare l'accaduto, ma la donna ha utilizzato il "signal for help" per indicare la sua situazione. Gli agenti hanno scoperto lo scantinato dove la vittima era costretta a vivere, trovando un materasso, una cassettiera, sacchi di vestiti e un secchio usato per i bisogni fisiologici. La donna è stata affidata a un centro antiviolenza, mentre l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

