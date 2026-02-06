Roma, donna accoltellata e picchiata in casa a Tor Pignattara: arrestato il compagno per tentato omicidio

Una donna di 50 anni è stata aggredita in casa a Roma dal compagno, ora arrestato. Colpita con un coltello e a pugni, è ricoverata in ospedale con gravi ferite ma non rischia la vita.

L’aggressione è avvenuta mercoledì pomeriggio, poco prima delle 18, all’interno di un’abitazione nel quartiere Tor Pignattara. La vittima, una donna di 50 anni, è stata colpita più volte con un coltello e presa a pugni durante una lite domestica.

Le condizioni sono apparse subito serie. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dove resta ricoverata sotto osservazione. Ha riportato fratture al volto e ferite lacero-contuse da arma bianca, con una prognosi di 40 giorni. Non è in pericolo di vita.

I carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112. In base agli accertamenti, l’aggressore sarebbe il compagno della donna, un uomo di 54 anni, romano, che al momento dei fatti si trovava in stato di ebbrezza.

Dopo l’aggressione, l’uomo si è allontanato dall’abitazione ma poco dopo è stato soccorso dal 118 per un malore legato all’abuso di alcol. È stato rintracciato e arrestato per tentato omicidio direttamente al pronto soccorso.

I militari del Nucleo Investigativo e della sezione rilievi tecnico-scientifici hanno sequestrato il coltello utilizzato, altri oggetti impiegati durante l’aggressione e gli abiti dell’uomo, sporchi di sangue.

Dopo le dimissioni dall’ospedale, il 54enne sarà trasferito nel carcere di Roma Rebibbia, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Per chi subisce violenze o atti persecutori è attivo il numero 1522, gratuito e disponibile 24 ore su 24, anche via chat e app, con assistenza in più lingue.