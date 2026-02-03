Fedez di nuovo papà? Le voci sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger

Il gossip torna a concentrarsi su Fedez e sulla sua vita privata: circola l’ipotesi di una nuova paternità legata alla relazione con Giulia Honegger, tra voci, smentite e dettagli emersi durante una vacanza in Svizzera.

Il nome di Fedez è tornato al centro della cronaca rosa per una possibile svolta personale. A due anni dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper milanese viene accostato all’ipotesi di una nuova paternità, legata alla relazione con la stilista Giulia Honegger.

Le indiscrezioni parlano di una gravidanza già in corso e di un figlio maschio in arrivo. A rilanciare la voce è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui social ha fatto riferimento a segnalazioni insistenti provenienti dall’entourage della coppia.

I primi sospetti risalgono a metà gennaio, durante una vacanza sulla neve a St. Moritz. Alcune immagini diffuse mostrerebbero Honegger mentre copre l’addome con una coperta pesante, gesto interpretato da molti come un tentativo di nascondere le forme.

Non sono però mancate le smentite. Secondo quanto riferito dal direttore di un settimanale che ha pubblicato gli scatti, la stilista avrebbe negato la gravidanza. Al momento, la notizia resta una indiscrezione, in assenza di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.