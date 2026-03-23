Milano, corsa in moto e schianto con taxi: spunta un video prima dell'incidente mortale

Elisa Teodora Tranca Dranca e Mithum Sandeepa Perer Kuranage sono morti in moto dopo aver ignorato un semaforo rosso a forte velocità. Un video del 23enne mostra una corsa simile, con il contachilometri oltre i 140 km/h nella notte.

Un semaforo rosso superato a tutta velocità, poi l’impatto fatale. È quanto emerge dalle indagini sull’incidente costato la vita a Mithum Sandeepa Perer Kuranage, 23 anni, ed Elisa Teodora Tranca Dranca, 20 anni, nella notte tra sabato e domenica a Milano.

Il giovane era alla guida di una Kawasaki Ninja lungo viale Campania quando ha attraversato l’incrocio senza fermarsi, finendo contro un taxi che percorreva corso XXII Marzo. L’urto è stato violentissimo. La ragazza è morta sul colpo, lui è deceduto pochi minuti dopo.

Leggi anche: Gp Suzuka, video spaventoso incidente Doohan: schianto a 300 km/h e monoposto distrutta

A far emergere nuovi elementi sono alcuni video pubblicati dal 23enne sui social. In uno di questi si vede la moto lanciata a oltre 140 chilometri orari mentre attraversa un incrocio con il semaforo rosso. Una scena che ricorda da vicino la dinamica dell’incidente.

In altri filmati il ragazzo si riprende mentre guida senza tenere il manubrio, mostrando comportamenti rischiosi ripetuti nel tempo. Le immagini sono ora al vaglio degli investigatori per ricostruire le abitudini di guida del giovane.

Secondo la Polizia locale, intervenuta sul posto, la moto non avrebbe nemmeno rallentato prima dell’impatto. La velocità sostenuta rende improbabile qualsiasi tentativo di frenata prima dello scontro con il taxi.

Il conducente del taxi, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. È stato trasportato in ospedale per accertamenti.

I mezzi coinvolti e i caschi sono stati sequestrati su disposizione della procura. Si valuta anche l’autopsia sui corpi delle due vittime per chiarire ogni dettaglio della dinamica.