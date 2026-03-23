Sinner-Moutet oggi a Miami, orario precedenti e dove vederla

Jannik Sinner affronta Corentin Moutet al Masters 1000 di Miami dopo il trionfo a Indian Wells. Il match del terzo turno si gioca oggi 23 marzo in serata, con diretta tv e streaming per il pubblico italiano.

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Miami per il terzo turno. L’azzurro affronta il francese Corentin Moutet nella giornata di lunedì 23 marzo, dopo aver superato senza difficoltà il primo ostacolo contro il bosniaco Dzumhur.

L’incontro è programmato non prima delle 19 ora italiana. Sinner arriva in Florida con grande fiducia, forte del successo conquistato a Indian Wells, che ha riacceso l’obiettivo di completare il cosiddetto Sunshine Double.

Leggi anche: Sinner Popyrin oggi a Doha: orario precedenti e dove vederla in tv

Il francese Moutet si è guadagnato l’accesso al terzo turno grazie alla vittoria sul ceco Machac. Tra i due c’è un solo precedente: agli ottavi del Roland Garros 2024, quando l’italiano si impose in quattro set.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, che detengono i diritti del torneo di Miami. La sfida sarà visibile anche in streaming tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.