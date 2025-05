Sinner-Gasquet oggi al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 29 maggio, per affrontare Richard Gasquet nel secondo turno del Roland Garros 2025. Dopo l’esordio vincente contro Arthur Rinderknech, l’azzurro numero uno del mondo sfida uno degli idoli del tennis francese sul centrale Philippe-Chatrier.

Il match tra Sinner e Gasquet è il secondo in programma sulla terra rossa del Chatrier a partire dalle ore 12: l’inizio della partita è previsto non prima delle 14. Sarà un confronto speciale, che potrebbe rappresentare l’ultima apparizione al Roland Garros per Gasquet, protagonista della vittoria su Terence Atmane nel primo turno.

Nei precedenti tra i due giocatori, Sinner è avanti con un netto 3-0. L’ultimo incrocio risale proprio al secondo turno del Roland Garros 2024, quando l’azzurro si impose in tre set. Il tennista italiano punta a confermare la sua leadership e la grande forma mostrata in stagione, dopo il trionfo agli Australian Open.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky. Per lo streaming, il match si potrà seguire su Sky Go, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.