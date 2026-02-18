Sinner Popyrin oggi a Doha: orario precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner affronta Alexei Popyrin negli ottavi dell’Atp 500 di Doha dopo il successo su Machac al debutto. L’azzurro torna in campo nel pomeriggio con un bilancio in equilibrio nei precedenti.

Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 18 febbraio, per gli ottavi di finale dell’Atp 500 di Doha. L’avversario è l’australiano Alexei Popyrin. Il match è fissato alle 17.30 sul cemento del torneo qatariota.

L’azzurro arriva all’appuntamento dopo una partenza solida contro Tomas Machac, superato in due set con il punteggio di 6-1 6-4. Una prova senza passaggi a vuoto, utile per ritrovare ritmo dopo lo stop seguito alla semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open.

I precedenti tra Sinner e Popyrin sono due e il bilancio è in perfetta parità. Il primo confronto risale al Masters 1000 di Madrid 2021, con vittoria dell’australiano in due set. Il secondo, più recente, agli US Open, dove l’italiano si è imposto nettamente in tre set.

La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, che trasmette l’intero torneo di Doha. Disponibile anche la visione in streaming tramite Sky Go e NOW, per seguire l’incontro su dispositivi mobili e smart tv.