Spari a Moncalieri, uomo ferito al braccio e indagini in corso
Un uomo di 40 anni è stato ferito da un colpo di pistola a Moncalieri mentre era in strada. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, con il trasferimento in ospedale.
Un 40enne è rimasto ferito a un braccio dopo essere stato colpito da un proiettile nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo a Moncalieri, alle porte di Torino. L’uomo si trovava in via Roma quando è stato raggiunto dallo sparo.
L’allarme è scattato intorno alle 19.30. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Azienda Zero. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente in strada, poi hanno disposto il trasferimento all’ospedale Cto di Torino dopo aver stabilizzato il paziente.
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Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, si tratta di un cittadino italiano. Al momento dei soccorsi era presente anche il fratello, rimasto sul posto in attesa dell’arrivo dei militari e del personale sanitario.
Le condizioni dell’uomo non sono gravi: non risulta in pericolo di vita. Restano però ancora da chiarire le circostanze dell’accaduto e il movente dell’aggressione.
I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare chi ha sparato. Al vaglio eventuali testimonianze e immagini di telecamere presenti nella zona.