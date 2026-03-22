Spari a Moncalieri, uomo ferito al braccio e indagini in corso

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Un uomo di 40 anni è stato ferito da un colpo di pistola a Moncalieri mentre era in strada. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, con il trasferimento in ospedale.

Spari a Moncalieri, uomo ferito al braccio e indagini in corso