Uomo ucciso a coltellate a Padova, indagini in corso per omicidio

Uomo di 48 anni ucciso a coltellate a Padova dopo una violenta aggressione in strada, avvenuta nella notte. La vittima è stata trovata a terra in via dei Colli e i soccorsi non sono riusciti a salvarlo nonostante i tentativi di rianimazione.

Un uomo italiano di 48 anni, residente in provincia di Padova, è stato ucciso nella notte dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. L’aggressione è avvenuta lungo via dei Colli, dove alcuni passanti hanno notato il corpo della vittima a terra in condizioni critiche e hanno immediatamente dato l’allarme.

Quando sul posto sono arrivati gli operatori del 118 insieme agli agenti della Polizia di Stato, la situazione è apparsa subito grave. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo profonde e non gli hanno lasciato scampo.

Rilievi e caccia al responsabile

Dopo il decesso, l’area è stata isolata dagli investigatori della Squadra Mobile e dalla polizia scientifica, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per raccogliere elementi utili alle indagini. Il pubblico ministero di turno segue da vicino l’inchiesta aperta per omicidio.

Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire quanto accaduto e individuare chi ha colpito la vittima. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle piste seguite dagli investigatori.