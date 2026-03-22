Mara Venier sola a Domenica In dopo lo scontro con Mammucari

Mara Venier conduce da sola Domenica In dopo lo scontro con Teo Mammucari, scatenato da un’interruzione in diretta la settimana precedente. L’assenza dei co-conduttori accende dubbi e polemiche sui social.

La puntata di domenica 22 marzo di Domenica In si apre con un’immagine insolita. Mara Venier entra in studio senza i suoi abituali compagni di scena. Niente ingresso corale, nessuna presenza di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, e soprattutto nessuna traccia di Teo Mammucari.

L’assenza collettiva arriva a una settimana da un momento teso in diretta. Durante un omaggio a uno storico cameraman vicino alla pensione, Mammucari era intervenuto con un cartello ironico. Il gesto aveva spezzato il clima, spingendo la conduttrice a reagire con parole dure davanti al pubblico.

Leggi anche: Mara Venier contro Teo Mammucari a Domenica In, tensione dopo la diretta

Il confronto non si sarebbe fermato lì. Dietro le quinte, secondo alcune ricostruzioni, il tono sarebbe rimasto alto e lo staff sarebbe intervenuto per riportare la calma. Si parla anche di una presa di posizione netta da parte della conduttrice sulla gestione degli spazi in trasmissione, anche se non sono arrivate conferme ufficiali.

L’immagine di Venier sola in apertura ha però alimentato interrogativi. In molti si chiedono se la scelta sia legata proprio alle tensioni della settimana precedente e a un tentativo della produzione di evitare nuove frizioni in diretta.

Sui social, il pubblico ha notato subito il cambiamento. Tra commenti ironici e perplessità, diversi utenti hanno sottolineato la scomparsa improvvisa dei co-conduttori. Qualcuno parla apertamente di clima teso, altri ipotizzano una decisione temporanea per gestire il caso senza ulteriori scosse.

La puntata è così andata avanti con Mara Venier unica protagonista in studio, mentre resta aperto il dubbio sul futuro degli equilibri interni al programma e sul possibile ritorno del gruppo nelle prossime settimane.