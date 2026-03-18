Mara Venier chiarisce la lite con Teo Mammucari a Domenica In

Mara Venier chiarisce lo scontro con Teo Mammucari dopo Domenica In e spiega cosa è successo in diretta durante l’intervista a Peppe Iodice, segnata da interruzioni e tensioni nello studio televisivo.

Mara Venier torna sulla discussione avuta con Teo Mammucari durante l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 15 marzo. La conduttrice smentisce le voci circolate nelle ore successive, secondo cui avrebbe imposto alla Rai una scelta tra lei e il comico.

La polemica nasce da quanto accaduto in studio durante l’intervista a Peppe Iodice, ospite per presentare il film “Mi batte il corazon”, in uscita il 19 marzo. Nel corso della chiacchierata, segnata anche da momenti di emozione, Mammucari è intervenuto più volte con battute e commenti fuori luogo, arrivando a criticare il film e a chiedere di interrompere l’intervista.

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Un atteggiamento che ha irritato la conduttrice, soprattutto perché ha spezzato il clima creato con l’ospite. Venier non ha nascosto il fastidio e ha reagito in diretta, mantenendo però il controllo della trasmissione.

La tensione è proseguita anche nel finale della puntata, durante il saluto a un cameraman storico della trasmissione, prossimo alla pensione dopo quasi quarant’anni di lavoro. In un momento carico di commozione, Mammucari è entrato in studio con un cartello ironico, disturbando la scena. Venier gli ha strappato il foglio e lo ha rimproverato apertamente.

Intervenuta per chiarire l’episodio, la presentatrice ha ribadito di non aver mai posto ultimatum. Ha però fissato un limite preciso: durante le sue interviste Mammucari non dovrà intervenire. Una scelta legata al rispetto degli ospiti, che potrebbero non gradire intrusioni imprevedibili.

Venier ha spiegato che il suo unico obiettivo è garantire un confronto sereno con chi partecipa al programma. Dopo quanto accaduto, preferisce evitare situazioni simili in futuro, soprattutto quando non è possibile prevedere le reazioni del collega.