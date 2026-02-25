Juventus batte Galatasaray ai supplementari ma non basta per la qualificazione

Juventus batte Galatasaray 3-2 dopo i supplementari ma paga il ko dell’andata. Decisivi McKennie e Gatti, mentre l’espulsione di Kelly complica tutto e spegne la rimonta bianconera.

La Juventus vince 3-2 dopo i tempi supplementari contro il Galatasaray, ribaltando il risultato dei 90 minuti con un netto 3-0. Il successo però non basta per passare il turno, a causa del pesante 5-2 incassato nella gara d’andata.

La partita cambia ancora una volta con l’inferiorità numerica: come già accaduto a Istanbul, i bianconeri restano in dieci per l’espulsione di Kelly a inizio ripresa, una decisione che fa discutere e condiziona il finale.

Tra i migliori c’è McKennie, autore di una prestazione totale e del gol del 3-0 che riaccende le speranze. Energia continua, inserimenti e presenza costante: la sua prova è tra le più convincenti della serata.

Grande impatto anche per Gatti, pericoloso già nel primo tempo e premiato con la rete personale. Gioca con aggressività e spirito di sacrificio, risultando decisivo anche nelle fasi offensive.

In mezzo al campo si distingue Locatelli, che si prende la responsabilità del rigore e lo trasforma con freddezza. Guida la squadra nei momenti chiave e resta lucido fino alla fine.

Buone indicazioni anche da Kalulu, solido e affidabile in difesa, e da Thuram, che conquista il penalty iniziale ma spreca una grande occasione per chiudere i conti nei tempi regolamentari.

Serata complicata invece per David, mai incisivo in zona gol e spesso indeciso nelle scelte. Non riesce a dare peso all’attacco e lascia il campo senza incidere.

Dalla panchina arrivano contributi alterni: qualche spunto da Conceicao e Boga, mentre Zhegrova ha un’occasione clamorosa nei supplementari ma non la sfrutta.

In panchina Spalletti sfiora una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. La squadra reagisce, domina per lunghi tratti e mostra carattere, ma il gol subito nei supplementari spegne definitivamente le speranze europee.