Inter-Lecce 1-0, pagelle e analisi: Esposito decisivo, Chivu allunga sul Napoli

L’Inter ritrova i tre punti contro il Lecce con un successo sofferto ma pesante, che vale l’allungo in vetta. Decide Pio Esposito nel finale, mentre la squadra di Chivu capitalizza il passo falso del Napoli.

L’Inter archivia il recupero della 16ª giornata con una vittoria di misura contro il Lecce, maturata al termine di una gara bloccata e risolta solo negli ultimi minuti. Il successo permette ai nerazzurri di portarsi a +6 sul Napoli, fermato nel pomeriggio dal Parma.

La rete che decide l’incontro arriva al 78’, quando Pio Esposito è il più rapido ad avventarsi su una respinta corta di Falcone, trasformando un’azione nata da una conclusione di Lautaro. Un gol pesante, che spezza l’equilibrio e consegna tre punti fondamentali alla squadra di Cristian Chivu.

Leggi anche Inter-Napoli 2-2: pagelle, Dimarco pendolino e Calhanoglu freddo dal dischetto

Sommer chiude con una prova da 6,5: primo tempo quasi inoperoso, poi decisivo con un intervento di alto livello su Siebert nel finale. Akanji controlla bene la sua corsia e offre copertura costante, mentre Acerbi rientra senza sbavature, gestendo con mestiere i duelli aerei.

Bastoni si limita a una gara ordinata sul piano difensivo, con minore incidenza in costruzione. Più complicata la serata di Diouf, che paga l’adattamento sulla fascia opposta e spreca una grande occasione, risultando impreciso sia nei cross sia nelle conclusioni.

Barella prova a scuotere i compagni con personalità e intensità, mentre Zielinski fatica a trovare continuità nella gestione dei tempi, alternando buone intuizioni a fasi di gioco troppo lente. Mkhitaryan, invece, è tra i più vivi: conclude più volte e mantiene ritmo e lucidità per tutta la gara.

Carlos Augusto spinge con energia sulla sinistra, garantendo corsa, pressione e cross pericolosi. Bonny si muove molto, crea spazi e va vicino al gol con un destro a giro, risultando utile anche nel lavoro di sponda.

Thuram incide poco, con una sola occasione di testa e un’ammonizione per simulazione. L’ingresso di Pio Esposito cambia l’inerzia: il giovane attaccante sfrutta al meglio l’unica vera chance e sfiora anche il raddoppio nei minuti successivi.

Positivo l’impatto di Lautaro dalla panchina, determinante nell’azione che porta al gol. Anche Luis Henrique entra con ordine e maggiore naturalezza nel ruolo rispetto a Diouf.

Chivu ottiene un 7 in pagella: dopo il pari precedente, gestisce una partita complessa e viene premiato dai cambi. La sua Inter vince senza brillare, ma sfrutta al massimo il turno favorevole in chiave classifica.