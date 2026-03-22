MotoGP Brasile, Bezzecchi domina e vola in classifica, Bagnaia cade
Marco Bezzecchi domina il GP del Brasile e conquista la vetta del Mondiale grazie a una partenza perfetta e un ritmo imprendibile. Aprilia festeggia una doppietta con Martin, mentre Bagnaia cade dopo una gara complicata.
Marco Bezzecchi si prende il Gran Premio del Brasile, secondo round della MotoGP 2026, con una gara autoritaria dall’inizio alla fine. Scatta meglio di tutti, supera subito Di Giannantonio e impone un ritmo che gli altri non riescono a sostenere. Il successo gli vale anche la testa della classifica iridata e conferma un avvio di stagione brillante per Aprilia.
Alle sue spalle chiude Jorge Martin, protagonista di una prova solida dopo le difficoltà fisiche accusate nella gara d’esordio. Lo spagnolo ritrova velocità e sicurezza, contribuendo alla doppietta della casa di Noale. Segnali chiari in ottica campionato, dove potrebbe nascere una sfida interna interessante.
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Completa il podio Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46. Dopo l’errore nella Sprint, reagisce nella gara lunga e tiene testa a Marc Marquez in un duello serrato. Resiste fino alla fine e conquista un terzo posto meritato.
Quarta posizione per Marc Marquez, che resta in scia nelle prime fasi ma perde presto contatto dalle Aprilia. Si ritrova a battagliare con Di Giannantonio senza riuscire a salire sul podio. Per il campione in carica e Ducati è un inizio più complicato del previsto.
Gara difficile anche per Pedro Acosta, limitato da una KTM poco efficace sul dritto. La scelta della gomma morbida lo penalizza nella seconda metà di gara, costringendolo a difendersi più che ad attaccare.
Si ferma invece Joan Mir, caduto dopo essere stato per diversi giri il miglior pilota su moto giapponese. Stava provando a restare agganciato al gruppo dei primi, ma l’errore lo mette fuori gioco.
Non convince Alex Marquez, che parte bene ma non trova mai il passo giusto per restare con i migliori. Il podio resta lontano e l’avvio di stagione continua sotto le attese.
Weekend da dimenticare per Francesco Bagnaia. Le qualifiche lo costringono a partire indietro e al via perde ulteriori posizioni, scivolando fino a metà gruppo. Dopo undici giri arriva la caduta, mentre era ancora nel traffico. Un’altra gara senza punti che pesa in classifica.