Esplosione a Roma, crolla palazzina a Piana del Sole due feriti gravi e decine di sfollati

A Roma un’esplosione ha fatto crollare una palazzina a Piana del Sole, probabilmente per una fuga di gas, provocando due feriti gravi e decine di sfollati. I soccorsi hanno estratto una coppia di anziani dalle macerie.

Un’esplosione violentissima ha colpito poco prima delle 13 un complesso residenziale in via Tavagnasco, a Piana del Sole, tra Ponte Galeria e Fiumicino. Il boato ha preceduto il crollo di una palazzina di tre piani, mentre gli edifici accanto sono rimasti gravemente danneggiati.

Il bilancio parla di due feriti gravi, entrambi anziani, e di 29 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. La deflagrazione ha spinto detriti e infissi fino a centinaia di metri, colpendo anche le auto parcheggiate e mandando in frantumi i vetri.

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I vigili del fuoco sono intervenuti con numerosi mezzi e hanno estratto dalle macerie una coppia di coniugi di 86 e 84 anni, affidati poi al 118 e trasportati in ospedale in codice rosso per ustioni diffuse. Le ricerche sono proseguite per escludere la presenza di altri coinvolti.

Le forze dell’ordine hanno isolato l’area mentre la protezione civile ha avviato le prime verifiche. Tra le ipotesi più concrete c’è quella di una fuga di gas proveniente da un impianto Gpl all’interno dell’edificio.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Roberto Gualtieri insieme al presidente del Municipio XI. Il primo cittadino ha parlato di un’esplosione di enorme potenza e ha spiegato che si stanno valutando i danni e il numero degli alloggi inagibili per organizzare l’assistenza agli sfollati.

Le palazzine coinvolte, costruite circa sette anni fa, risultavano in buone condizioni e regolarmente realizzate. Due delle persone evacuate avranno bisogno di sistemazione temporanea.

Tra i residenti resta forte lo spavento. Molti raccontano di aver pensato a un attentato o a un terremoto dopo aver sentito il boato. In diverse abitazioni, anche a oltre cento metri di distanza, i vetri sono andati in pezzi e gli allarmi sono scattati contemporaneamente.

Alcuni abitanti si sono precipitati in strada per prestare aiuto. C’è chi ha soccorso una donna cosciente e chi ha assistito un residente ferito al volto. Nell’aria, riferiscono, si avvertiva un forte odore di gas.

Una residente racconta di essersi salvata per caso: era uscita poco prima dell’esplosione. Al ritorno ha trovato l’area devastata e invasa dall’odore di gas. Molti sfollati ora attendono di capire quando potranno rientrare nelle loro case e quali danni hanno subito gli appartamenti.