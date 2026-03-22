Esplosione a Roma, crolla una palazzina a Piana del Sole due feriti gravi

A Roma una violenta esplosione ha fatto crollare una palazzina a Piana del Sole per una probabile fuga di gas. Due persone sono rimaste gravemente ferite e soccorse tra le macerie, mentre decine di residenti sono stati fatti uscire in strada.

Un boato poco prima delle 13 ha scosso la zona di Piana del Sole, alla periferia di Roma. Tra via Ciglié e via Tavagnasco una palazzina è collassata dopo un’esplosione che, secondo le prime verifiche, sarebbe stata provocata da una bombola di gpl.

L’onda d’urto ha investito tre villette, abbattendo muri e strutture portanti. I detriti si sono sparsi nella strada, colpendo anche alcune auto parcheggiate nelle vicinanze.

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I vigili del fuoco, intervenuti insieme alle forze dell’ordine, hanno lavorato tra le macerie per estrarre due persone rimaste intrappolate. Entrambe sono state affidate ai sanitari del 118 in condizioni gravi.

Per precauzione circa settanta residenti sono stati fatti uscire dalle abitazioni e si sono radunati in strada mentre proseguivano i controlli. Dopo le verifiche, i soccorritori hanno escluso la presenza di altri dispersi sotto i crolli.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è atteso sul posto per seguire da vicino la situazione e coordinare gli interventi successivi.