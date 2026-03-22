Incidente mortale a Bari, poliziotto fuori servizio perde la vita in moto

Vincenzo Lorusso muore in un incidente in moto dopo lo scontro con una Volante sulla provinciale tra Bari e Modugno. Il poliziotto era fuori servizio e lavorava alla Frontiera.

Vincenzo Lorusso, 53 anni, agente della Polizia di Frontiera, è morto nel primo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 110, nel tratto che collega Bari a Modugno, nei pressi dello stadio San Nicola.

L’uomo era in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Volante della Polizia. L’impatto è stato violento e per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, arrivati poco dopo, hanno potuto solo constatarne il decesso.

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A bordo dell’auto di servizio c’erano due agenti della Questura di Bari, un uomo di 56 anni e una collega di 35. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale Di Venere di Carbonara.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti Polizia locale, carabinieri e Polizia di Stato per i rilievi. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il pubblico ministero di turno, Claudio Pinto, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e il trasferimento del corpo all’istituto di medicina legale, dove sarà valutata l’eventuale autopsia.