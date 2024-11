Incidente mortale a Itri: perde la vita un 16enne in sella a una moto

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre 2024, lungo la via Appia nel comune di Itri, in provincia di Latina. Un ragazzo di 16 anni, residente a Formia, ha perso la vita mentre era in sella a una moto 125. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane motociclista ha impattato violentemente con un altro motociclo della stessa cilindrata, coinvolgendo successivamente due autovetture e un furgone. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:30, nei pressi della stazione ferroviaria di Itri. citeturn0search0

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Scauri di Minturno, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Al momento, le cause che hanno portato al tragico evento sono ancora in fase di accertamento. Il giovane motociclista, che viveva a Formia, è deceduto sul colpo a causa dell'impatto.