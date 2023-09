Incidente a Nuvolento: Luca Colosio, 28 Anni, Perde la Vita in un Incidente in Moto

Nella notte tra il 24 e il 25 settembre, Luca Colosio, un giovane di soli 28 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente in moto a Nuvolento, in provincia di Brescia. L'incidente è avvenuto quando il centauro si trovava lungo Via Giuseppe Garibaldi e, arrivato all'incrocio con la Strada Provinciale 116, è entrato in collisione con una Lancia Ypsilon guidata da una donna di 79 anni, la quale fortunatamente non ha riportato ferite gravi nell'incidente. Anche l'amico di Luca, passeggero sulla moto, è uscito illeso dall'incidente.

Le circostanze dell'incidente in moto a Nuvolento

Secondo le prime informazioni fornite dal compartimento della Polizia Stradale, che sta attualmente indagando sulla dinamica esatta dell'incidente, l'incidente è avvenuto dopo le 22:00 di domenica. La moto, con Luca Colosio e il suo amico a bordo, stava procedendo in direzione di Salò, mentre la Lancia stava svoltando in direzione opposta, verso Brescia. Al momento, non sono ancora chiare le eventuali responsabilità per l'incidente, ma è certo che lo scontro è stato così violento da attirare l'attenzione dei residenti nelle vicinanze, i quali sono scesi in strada per comprendere quanto fosse accaduto.

La tragica fine di Luca Colosio a 28 anni

Dopo l'impatto, Luca Colosio, originario di Paitone, sempre nella provincia di Brescia, è stato sbalzato per diversi metri prima di atterrare sull'asfalto, proprio sotto il guard-rail. Sul luogo dell'incidente è immediatamente intervenuta un'ambulanza, che ha trasportato il giovane di 28 anni in ospedale. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile salvarlo a causa delle gravi ferite riportate. Le altre due ambulanze hanno invece trasferito l'amico di Luca al Gavardo e la conducente dell'auto di 79 anni alla Poliambulanza, entrambi senza essere in pericolo di vita.

