Sal Da Vinci a Verissimo tra Sanremo, famiglia e il regalo a Silvia Toffanin

Sal Da Vinci racconta a Verissimo la sua vittoria a Sanremo dopo anni di tentativi e il dolore per la perdita del padre, ricordando anche la reazione della madre e sorprendendo Silvia Toffanin con un anello.

Sal Da Vinci si è presentato a Verissimo con una storia lunga alle spalle e un traguardo appena conquistato. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, il cantante ha ripercorso gli anni di attesa e i numerosi tentativi andati a vuoto prima di riuscire a salire sul palco dell’Ariston.

Per arrivare a quel risultato, ha bussato più volte senza ottenere risposta. «Ci ho provato 13 volte», ha raccontato, spiegando come ogni esclusione pesasse. I rifiuti hanno lasciato spazio anche allo sconforto, tanto da fargli dubitare del proprio percorso. Poi la scelta di continuare, spinto da una passione che non si è mai spenta.

Leggi anche: Sal Da Vinci festeggia a Napoli dopo Sanremo tra fan, musica e partita benefica

Il momento della vittoria è stato vissuto come un evento familiare. Quando è stato annunciato il suo nome, la madre non ha retto all’emozione ed è svenuta. Un episodio che restituisce la tensione e la gioia condivisa da chi lo ha sempre sostenuto.

Durante l’intervista, il cantante ha voluto chiarire anche alcune voci circolate nei giorni precedenti. In particolare, ha smentito che qualcuno gli avesse anticipato l’esito del Festival, spiegando che si era trattato solo di una conversazione leggera, senza alcuna previsione.

Il racconto si è fatto più intimo quando ha ricordato il padre, Mario Da Vinci, scomparso nel 2015. I primi anni senza di lui sono stati difficili, segnati da una perdita che ha faticato ad accettare. Ha rievocato il giorno della morte, mentre festeggiava la fine di un tour, quando una telefonata lo ha raggiunto all’improvviso e lo ha portato in ospedale, dove il padre era già morto.

Accanto al dolore, anche la stabilità della vita privata. Da oltre quarant’anni al suo fianco c’è la moglie Paola, a cui ha attribuito un ruolo fondamentale nella sua crescita personale e artistica. Un legame costruito nel tempo, attraversando momenti difficili e successi.

In studio non è mancato un gesto simbolico. Sal Da Vinci ha sorpreso Silvia Toffanin con un anello, spiegando di voler suggellare un’amicizia che considera duratura. Un dono accompagnato da una dedica incisa, pensata per restare nel tempo.