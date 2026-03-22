Mara Venier e il dubbio su Domenica In, la frase in diretta che sorprende tutti

Mara Venier mette in dubbio la sua presenza a Domenica In dopo una risposta improvvisa a Luca Argentero. La frase arriva parlando del ritorno di Doc previsto per l’autunno 2026 e lascia aperti interrogativi sul futuro della conduttrice.

Una battuta pronunciata senza pensarci troppo ha acceso interrogativi sul futuro di Mara Venier alla guida di Domenica In. Durante la puntata, mentre in studio c’era Luca Argentero per presentare la serie Ligas, il discorso è scivolato su Doc e sul suo ritorno previsto per l’autunno 2026.

L’attore, parlando del nuovo capitolo della fiction, ha lanciato un invito spontaneo alla conduttrice: rivedersi proprio in autunno per raccontare la nuova stagione. Un passaggio leggero, che sembrava solo un appuntamento fissato con il pubblico.

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La replica di Venier, però, ha cambiato subito atmosfera. «Non credo che ci sarò ad ottobre», ha detto quasi d’istinto, aggiungendo subito dopo di essersi lasciata sfuggire quella frase senza pensarci. Poche parole, ma sufficienti a far scattare le prime ipotesi.

La conduttrice non è tornata sull’argomento e non ha chiarito il senso di quella risposta. Resta però il peso di una dichiarazione che, anche se detta con leggerezza, sembra aprire alla possibilità di un addio a Domenica In nella prossima stagione televisiva.