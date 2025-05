Domenica In del 4 maggio: tutti gli ospiti di oggi da Mara Venier su Rai1

Home / Social News / Domenica In del 4 maggio: tutti gli ospiti di oggi da Mara Venier su Rai1

Oggi domenica 4 maggio, dalle 14 alle 17.10 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, su Rai1 e Rai Italia andrà in onda un nuovo appuntamento di Domenica In, condotto da Mara Venier. Tanti ospiti in studio tra musica, racconti e novità televisive.

Teo Mammucari presenterà il suo libro autobiografico “Dietro ogni profondo respiro”, in cui ripercorre la sua vita, dagli esordi ai successi in TV. Milly Carlucci parlerà dei vent’anni di Ballando con le stelle e del nuovo show “Sognando… Ballando con le stelle”, in onda dal 9 maggio in prima serata per quattro puntate su Rai1.

Spazio alla musica con Francesco Baccini, che proporrà un medley dei suoi brani più noti come “Sotto questo sole”, “Le donne di Modena” e “Ho voglia d’innamorarmi”. Il Prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, interverrà per presentare il libro “Essere medico” e raccontare la sua esperienza nel settore sanitario.

Il tenore Vittorio Grigolo canterà due brani del suo repertorio pop-lirico, “Caruso” e “Perdere l’amore”. L’attore e regista Edoardo Sylos Labini introdurrà la seconda edizione della serie “Inimitabili”, dedicata a personaggi storici italiani e in onda da oggi in seconda serata su Rai3.

In studio anche LDA, che porterà il nuovo singolo “Shalla”, e Syria, che interpreterà un medley dei suoi successi.

Domenica In, ospiti e anticipazioni di oggi 27 aprile: Panariello, Insegno, Al Bano, Lecciso e omaggio a Papa Francesco

Oggi, domenica 27 aprile, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la 33ª puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier.

Scaletta Domenica In, puntata speciale del 20 aprile: ospiti e sorprese di Pasqua con Mara Venier

Pasqua in diretta su Domenica In. Oggi, domenica 20 aprile, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, andrà in onda la 32ª puntata del talk show condotto da Mara Venier, trasmessa dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Valeria Marini e Pamela Prati: chiarimento in diretta a Domenica In tra rivalità, retroscena e karaoke

Valeria Marini e Pamela Prati sono davvero rivali? Ospiti a Domenica In nella puntata di domenica 6 aprile, le due showgirl protagoniste del nuovo programma Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti, si sono confrontate dopo le indiscrezioni su una presunta lite scoppiata al loro primo incontro.