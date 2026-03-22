Karla Sofía Gascón in lacrime a Domenica In, il ricordo della madre commuove lo studio

Karla Sofía Gascón si emoziona a Domenica In ricordando la madre scomparsa dopo aver rivisto un video del 2024, durante la promozione del film di Carlo Verdone, con un racconto che ha cambiato il clima in studio.

L’ospitata di Karla Sofía Gascón a Domenica In, insieme a Carlo Verdone, è partita con toni leggeri per la promozione del film “Scuola di seduzione”, in arrivo il 1° aprile. Tra battute e racconti dal set, il regista ha subito elogiato l’attrice per la rapidità con cui ha imparato a recitare in italiano, memorizzando il copione in appena due mesi.

Nel corso dell’intervista, Gascón ha ricordato anche un episodio curioso avvenuto a Ischia, durante un festival del cinema. L’incontro con Aurelio De Laurentiis si è trasformato in un’occasione inattesa che l’ha portata a lavorare con Verdone, da lei definito una vera istituzione del cinema italiano.

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Il clima in studio è cambiato quando è stato trasmesso un filmato del 2024, in cui l’attrice riceveva un premio dedicandolo alla madre, già allora malata. Rivedendo quelle immagini, Gascón non è riuscita a trattenere l’emozione, spiegando di non ricordare più quel momento e aggiungendo che nel frattempo la madre è morta.

Le sue parole, pronunciate con la voce rotta, hanno colpito il pubblico e la conduttrice. Mara Venier ha scelto di intervenire con discrezione, chiedendo scusa per aver riaperto un dolore così profondo e ricordando quanto certe ferite restino nel tempo.

Durante la stessa puntata, si è parlato anche della carriera di Carlo Verdone. Il regista ha ricordato Eleonora Giorgi, scomparsa un anno fa, descrivendola come una presenza sempre solare sul set. Ha sottolineato la sua energia e la capacità di trasmettere entusiasmo, citando il lavoro condiviso in “Borotalco” come uno dei momenti più significativi.