Morta a 10 anni Sofia Milillo, il ricordo dei compagni della scuola Pascoli-Siani di Torre Annunziata

Sofia Milillo è morta a 10 anni dopo una malattia affrontata per mesi tra cure e ricoveri. La bambina frequentava la scuola Pascoli-Siani di Torre Annunziata. I compagni l’hanno ricordata con lettere e poesie scritte per lei.

La comunità scolastica dell’istituto Pascoli-Siani di Torre Annunziata piange la morte di Sofia Milillo, una bambina di appena 10 anni scomparsa dopo una lunga malattia. Frequentava la quinta elementare e, nonostante le continue cure e i ricoveri, aveva conquistato in poco tempo compagni e insegnanti con il suo carattere vivace e il sorriso sempre presente.

Sofia era arrivata a scuola all’inizio dell’anno scolastico. Figlia di genitori siciliani residenti nella città oplontina, parlava mescolando accento napoletano e siciliano. Quel modo spontaneo di parlare e la sua allegria l’avevano fatta diventare rapidamente una presenza amata in classe.

La malattia però la costringeva spesso a lasciare il banco vuoto. Le assenze erano frequenti a causa delle terapie e dei ricoveri necessari per affrontare le cure. Nonostante le difficoltà, quando riusciva a tornare tra i compagni portava con sé energia e voglia di stare insieme.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente l’intera scuola. Famiglie, docenti e personale si sono mobilitati per sostenere i genitori della bambina anche con una raccolta fondi destinata alle spese del funerale e al viaggio che permetterà di riportare il corpo di Sofia in Sicilia, dove verrà sepolta.

La dirigente scolastica Daniela Flauto ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa di solidarietà promossa dalla comunità dell’istituto. Un gesto nato spontaneamente tra genitori e insegnanti per stare vicino alla famiglia nel momento più difficile.

Il ricordo più toccante arriva però dai suoi compagni. Sul giornalino della scuola, “Le notizie della gentilezza”, i bambini hanno scritto una lettera collettiva per raccontare ciò che Sofia ha lasciato nelle loro vite.

Nelle righe dedicate alla loro amica parlano del suo sorriso e delle risate in classe. Ricordano quando provava a insegnare loro parole con il suo accento siciliano e quando riusciva a far ridere tutti. Scrivono che il vuoto lasciato è “grande come il cielo”, ma che preferiscono ricordare la gioia che ha portato tra i banchi.

Alla lettera si aggiungono anche piccole poesie. Greta descrive Sofia come una bambina allegra e sincera, mentre Nunzia la immagina “una stella che brilla nel buio”. Melissa scrive di voler fare con lei un ultimo girotondo e Giorgia ricorda il suo sorriso come qualcosa che rende felici anche adesso che non c’è più.

Parole semplici, scritte da bambini della sua età, che raccontano quanto la presenza di Sofia abbia segnato i mesi trascorsi insieme in classe.