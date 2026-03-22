Ornella Muti racconta la finta rivalità con Eleonora Giorgi costruita per i giornali

Ornella Muti racconta il finto scontro con Eleonora Giorgi nato per strategia mediatica, con una scena organizzata dai fotografi. Un episodio curioso riemerso nel docu-film dedicato all’attrice a un anno dalla scomparsa.

Ornella Muti ricorda un episodio curioso della sua carriera insieme a Eleonora Giorgi: una lite simulata davanti ai fotografi, organizzata per alimentare una rivalità mai esistita. «Ci dissero di colpirci con le borsette, ma non volevamo farlo», racconta oggi l’attrice, ripensando a quella messinscena nata a tavolino.

L’idea fu del press agent Enrico Lucherini, che immaginò di contrapporre due figure opposte, la bionda e la bruna, per attirare l’attenzione dei media. Sul posto c’era già un paparazzo pronto a scattare: bastò inscenare qualche gesto e le immagini finirono sui giornali, alimentando voci di tensioni tra le due.

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Muti oggi sorride ricordando quel momento. «Ridevamo mentre facevamo finta di litigare», spiega. Nonostante le foto avessero convinto il pubblico del contrario, tra lei e Giorgi non ci fu mai alcun contrasto reale.

Il racconto emerge nel terzo episodio di “Illuminate”, la docu-serie di Rai Cultura dedicata alle protagoniste del Novecento. La puntata è incentrata proprio su Eleonora Giorgi e costruisce un ritratto che intreccia carriera e vita privata, attraverso lo sguardo dell’amica e collega.

Il documentario ripercorre le tappe principali del percorso artistico dell’attrice: dagli esordi al successo di “Borotalco”, che le valse David di Donatello e Nastro d’Argento, fino al passaggio dietro la macchina da presa con “Uomini & donne, amori & bugie”, dove Muti fu protagonista.

Girato tra studi televisivi e set cinematografici romani, il lavoro alterna immagini d’archivio e testimonianze. Tra queste quelle dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, insieme a colleghi e professionisti che hanno condiviso con Giorgi momenti importanti della sua carriera.