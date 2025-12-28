Ornella Muti racconta il padre scomparso e il legame con Celentano

#OrnellaMuti condivide un ricordo intimo del padre scomparso e il rapporto con #Celentano, offrendo uno sguardo sincero sulla sua vita personale e professionale. Un racconto che rivela emozioni e momenti significativi.

Un racconto intimo e diretto quello riproposto oggi da Verissimo, che riporta al centro le parole di Ornella Muti su alcuni passaggi cruciali della sua vita personale e professionale. Dall’infanzia segnata da un lutto improvviso fino ai rapporti sentimentali più discussi, l’attrice si è mostrata senza reticenze.

Il ricordo più doloroso riguarda la perdita del padre Mario, avvenuta quando lei aveva appena undici anni. La morte del padre è un’immagine rimasta impressa nella sua memoria, un evento che ha segnato profondamente la sua crescita e che, come ha spiegato, è stato difficile da elaborare soprattutto per una bambina.

Quel padre aveva immaginato per lei un futuro molto diverso dal cinema. Sognava una carriera da medico e, secondo Ornella Muti, se fosse stato ancora in vita probabilmente la sua strada non sarebbe stata quella della recitazione. Un legame forte, anche protettivo, che lei ha descritto come caratterizzato da una forte gelosia paterna.

Nell’intervista, l’attrice ha affrontato anche il tema del rapporto con Adriano Celentano, conosciuto sui set di due film. Parlare di sentimenti, per lei, ha sempre significato prendere sul serio le relazioni, senza viverle come semplici episodi passeggeri.

Oggi, guardando indietro e mettendo da parte tutto ciò che è arrivato dopo in termini di gossip e attenzione mediatica, quell’esperienza viene ricordata come un’avventura intensa e positiva. Una fase della vita che, isolata dal clamore esterno, conserva un valore personale.

In quel periodo, però, Ornella Muti era legata a Federico Fachinetti, che sarebbe poi diventato suo marito. La situazione creò inevitabili difficoltà, affrontate apertamente all’interno della coppia. Come ha raccontato, il confronto fu possibile grazie all’intelligenza e alla maturità di lui, elementi decisivi per superare quel momento complesso.