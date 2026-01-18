Clizia Incorvaia tra processo, amore per Paolo Ciavarro e legame con Eleonora Giorgi

Ospite a Verissimo, Clizia Incorvaia racconta per la prima volta la sua vicenda giudiziaria, la storia d’amore con Paolo Ciavarro e il legame profondo con Eleonora Giorgi, tra famiglia, carriera e momenti che hanno segnato la sua vita.

Clizia Incorvaia arriva a Verissimo per affrontare pubblicamente un capitolo delicato della sua vita. L’influencer parla della vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta e che si è chiusa il 17 dicembre con il suo proscioglimento, mettendo fine a mesi di tensione legati a un’accusa di trattamento illecito di dati personali.

Al centro della contestazione c’era la pubblicazione sui social di immagini della figlia Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina. La questione ruotava attorno al mancato consenso del padre, frontman delle Vibrazioni. Una storia che ha riportato l’attenzione sulla tutela dei minori nell’era digitale.

Leggi anche Eleonora Giorgi festeggia 71 anni, il dolce tributo di Clizia Incorvaia

Nata nel 1980, Clizia ha costruito il proprio percorso nel mondo dello spettacolo con gradualità. Il debutto cinematografico risale al 2013 con “Universitari”, seguito da piccole parti in film di grande successo come “Sole a catinelle” e “Tutta colpa di Freud”, che le hanno permesso di farsi conoscere dal pubblico più ampio.

Nel 2016, insieme a Sarcina, ha partecipato a Pechino Express, arrivando a un passo dalla finale. La vera svolta è però arrivata nel 2020 con il Grande Fratello Vip, esperienza che ha segnato il passaggio definitivo verso la carriera televisiva e digitale, trasformandola in una delle influencer più seguite.

Proprio nella Casa ha incontrato Paolo Ciavarro. Da quel momento il loro rapporto non si è più interrotto. Nel 2021 l’annuncio della gravidanza e, il 19 febbraio 2022, la nascita del piccolo Gabriele. Il 12 luglio 2024 la coppia ha celebrato il matrimonio a Forte dei Marmi, suggellando una storia cresciuta sotto gli occhi del pubblico.

Con Eleonora Giorgi, madre di Paolo, Clizia ha instaurato un rapporto intenso e sincero. Dopo la nascita di Gabriele, quel legame si è rafforzato ulteriormente. L’attrice aveva raccontato come diventare nonna le avesse cambiato la prospettiva, definendo il nipotino una nuova energia capace di ridarle slancio.

Paolo Ciavarro ha ricordato più volte quanto la presenza della madre sia stata determinante nei primi anni di vita del figlio. Ha sottolineato come Eleonora abbia accompagnato la famiglia con equilibrio e saggezza, lasciando un’impronta profonda che oggi pesa ancora di più dopo la sua scomparsa, avvenuta il 3 marzo 2025.

Durante la malattia, Eleonora Giorgi aveva ribadito il ruolo centrale dell’affetto familiare, ringraziando apertamente Clizia per la vicinanza costante. Un rapporto che, nel tempo, ha unito tre generazioni in un legame fatto di sostegno reciproco, memoria e continuità.