Esplosione a Roma: crolla palazzina in zona Gianicolense

Questa mattina, intorno alle 8:30, una violenta esplosione ha distrutto una palazzina di tre piani in via Vitellia, all'incrocio con via Pio Foà, nel quartiere Gianicolense di Roma. La deflagrazione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo parziale dell'edificio.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia. I soccorritori hanno estratto vivo un uomo di nazionalità straniera dalle macerie; attualmente è ricoverato in ospedale. Le ricerche continuano per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

Testimoni riferiscono di un forte boato, descritto come "un'esplosione", seguito dall'innalzarsi di una colonna di fumo. Le autorità hanno transennato l'area e stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Le macerie hanno danneggiato anche alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Al momento non sono visibili fiamme, ma permane un forte odore di gas nella zona.

Le operazioni di soccorso proseguono con cautela per evitare ulteriori crolli e garantire la sicurezza dei residenti e dei soccorritori.

