50% di sconto su Metz Sword: recensione completa, prestazioni, autonomia e qualità

Metz Sword Electric Shaver convince per qualità e praticità grazie a struttura in metallo, testine flessibili e autonomia elevata. Provato su barba di 2-3 giorni, offre rasatura uniforme senza irritazioni evidenti.

Il Metz Sword è un rasoio elettrico compatto che punta su materiali solidi e facilità d’uso. La scocca in metallo dà subito una sensazione diversa rispetto ai modelli economici in plastica, con un peso contenuto che lo rende comodo sia a casa sia in viaggio. In mano risulta stabile e non scivola, anche quando viene utilizzato sotto l’acqua. Dopo diversi utilizzi consecutivi non mostra segni di usura o scricchiolii, dettaglio che conferma una costruzione curata.

Sistema di rasatura

Il sistema di rasatura è composto da tre testine rotanti che si muovono seguendo i contorni del viso. Nella prova pratica su barba di pochi giorni il risultato è stato uniforme, senza dover ripassare troppe volte sulle stesse zone. Il comportamento sulle aree più difficili come mandibola e collo è buono, con una discreta capacità di adattamento che evita strappi o fastidi. Con movimenti circolari leggeri si ottiene il risultato migliore.

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Dal punto di vista delle prestazioni, il motore mantiene una velocità costante anche quando la barba è più dura. Non si avvertono cali evidenti e il taglio resta regolare. In un utilizzo distribuito su più giorni, alternando barbe di uno e tre giorni, il rasoio ha mantenuto sempre la stessa efficacia. Non raggiunge la profondità dei rasoi di fascia alta, ma per l’uso quotidiano si dimostra affidabile e soprattutto veloce, ideale per chi vuole sistemarsi senza perdere tempo.

Comfort sulla pelle

Uno degli aspetti più riusciti è la delicatezza sulla pelle. Anche dopo una rasatura completa non si notano arrossamenti evidenti, nemmeno nelle zone più sensibili. Durante una settimana di utilizzo quasi quotidiano, la pelle è rimasta stabile senza comparsa di irritazioni. Questo lo rende adatto a chi si rade spesso e cerca qualcosa che non irriti, soprattutto senza l’uso obbligatorio di schiuma o gel.

Il rasoio è impermeabile e può essere utilizzato sia a secco sia sotto la doccia. Con schiuma o gel la scorrevolezza migliora ulteriormente, ma già a secco il risultato è soddisfacente. In prova sotto acqua corrente non ha mostrato problemi e mantiene una buona presa. La pulizia è semplice: basta sciacquare le testine sotto acqua corrente oppure rimuoverle per una manutenzione più accurata.

La batteria è un altro punto forte. Con una carica completa si coprono diverse sessioni di rasatura senza problemi. In uso reale, con sessioni brevi e regolari, si può andare avanti anche per settimane prima di ricaricarlo. Durante il test non è stato necessario collegarlo alla corrente per diversi giorni. La presenza della ricarica USB-C lo rende pratico, soprattutto in viaggio, perché si può collegare a power bank o caricabatterie universali.

Esperienza d’uso

L’esperienza d’uso è intuitiva. Il pulsante singolo accende e spegne il dispositivo senza complicazioni, mentre l’indicatore luminoso aiuta a capire lo stato della batteria. Il rumore è contenuto e non fastidioso, un dettaglio che si apprezza soprattutto nelle rasature mattutine. Anche dopo più utilizzi consecutivi il funzionamento resta stabile e prevedibile.

Per quanto riguarda la portabilità, il formato compatto lo rende facile da inserire in uno zaino o in un beauty case. Non occupa spazio e non richiede accessori ingombranti. È un rasoio pensato anche per chi viaggia spesso e vuole qualcosa di leggero ma funzionale. Dopo diversi spostamenti, si conferma pratico da portare sempre con sé.

Specifiche tecniche

Il Metz Sword è progettato per una rasatura precisa e veloce, con supporto sia per utilizzo a secco sia con schiuma o gel grazie alla certificazione IPX7, che lo rende completamente impermeabile e lavabile sotto acqua corrente. Il sistema di taglio è composto da 15×3 lame auto-affilanti distribuite su tre testine rotanti flottanti, progettate per adattarsi ai contorni del viso e mantenere un contatto costante durante la rasatura. Il motore interno lavora a circa 7700 RPM, una velocità che consente di gestire sia barba corta sia crescita di alcuni giorni senza rallentamenti evidenti.

La batteria integrata agli ioni di litio offre fino a circa 60 minuti di utilizzo continuo, più che sufficienti per diverse sessioni di rasatura. La ricarica avviene tramite porta USB-C e richiede circa 1,5 ore per una carica completa, permettendo anche l’uso con power bank o caricabatterie standard. La testina magnetica removibile semplifica le operazioni di pulizia e manutenzione, consentendo di rimuovere rapidamente i residui di peli. Il corpo in lega di zinco contribuisce alla solidità complessiva, migliorando la resistenza nel tempo e offrendo una sensazione più premium rispetto ai classici rasoi in plastica. Completano la dotazione un indicatore LED per lo stato della batteria e un design compatto pensato per un utilizzo pratico sia a casa sia in viaggio. Inoltre nel set regalo trovate anche tagliacapelli per naso.

Nel complesso il Metz Sword si comporta meglio di quanto ci si aspetterebbe da un prodotto poco diffuso. È solido, pratico e adatto all’uso quotidiano, soprattutto per chi cerca un rasoio semplice, efficace e facile da portare ovunque. Al momento è disponibile qui con uno sconto del 50% fino al 31 marzo, un dettaglio che lo rende ancora più interessante rispetto al prezzo di listino.