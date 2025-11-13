Eufy Omni C20 robot aspirapolvere lavapavimenti in offerta su Amazon con sconto 50%

Anker Innovations avvia gli sconti stagionali con una promozione rilevante dedicata all’eufy Omni C20, il robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per una pulizia completa e automatizzata.

Il modello integra una stazione tutto in uno che gestisce in autonomia lo svuotamento, il lavaggio e l’asciugatura dei mop, riducendo al minimo la manutenzione domestica. L’altezza di soli 8,5 cm consente di raggiungere spazi difficili, mentre la potenza di aspirazione da 7.000 Pa offre una rimozione efficace di polvere e residui su varie superfici.

La tecnologia di mappatura intelligente ottimizza i percorsi e consente al dispositivo di muoversi con precisione tra le stanze, combinando aspirazione e lavaggio in un’unica sessione. Il design ultra piatto agevola le operazioni di pulizia sotto mobili e divani.

L’eufy Omni C20 è disponibile su Amazon con uno sconto del 50%, passando da 599€ a 299€. La promozione rimane attiva fino al 1° dicembre 2025. Scopri l’offerta qui