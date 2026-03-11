Metz Sword in sconto del 50% fino al 31 marzo

Metz Sword viene venduto con il 50% di sconto fino al 31 marzo per una promozione limitata. Il rasoio elettrico punta su rasatura rapida e utilizzo anche sotto l’acqua grazie alla certificazione impermeabile.

Il rasoio elettrico Metz Sword è proposto con uno sconto del 50% valido fino al 31 marzo. Il dispositivo è pensato per una rasatura rapida e uniforme e può essere utilizzato sia a secco sia con schiuma. La struttura impermeabile con certificazione IPX7 permette inoltre di lavarlo completamente sotto l’acqua dopo l’uso.

All’interno lavora un motore ad alta velocità da 7700 giri al minuto che muove un sistema composto da 15×3 lame auto-affilanti. Questa configurazione è progettata per tagliare la barba in modo regolare e vicino alla pelle, riducendo i passaggi durante la rasatura.

La batteria si ricarica tramite porta USB-C e richiede circa un’ora e mezza per una carica completa, con un’autonomia dichiarata fino a 60 minuti di utilizzo senza fili. La testina magnetica removibile facilita la pulizia del rasoio, mentre il corpo in lega di zinco punta su solidità e durata nel tempo.