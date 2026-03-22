Atletica, doppio oro azzurro ai Mondiali indoor con Battocletti e Dosso
Nadia Battocletti conquista l’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoor grazie a uno sprint decisivo, mentre Zaynab Dosso domina i 60 metri. Due vittorie ravvicinate che portano l’Italia a tre titoli complessivi.
Sabato 21 marzo l’Italia festeggia due successi nella stessa giornata ai Mondiali indoor di atletica di Torun, in Polonia. Nadia Battocletti si impone nei 3000 metri femminili, chiudendo la finale in 8'57"64 al termine di una volata serrata.
La mezzofondista trentina trova lo spunto decisivo negli ultimi metri e supera la statunitense Emily Mackay, seconda in 8'58"12, e l’australiana Jessica Hull, terza in 8'58"18. Più indietro l’altra italiana in gara, Majori, che conclude al dodicesimo posto.
Leggi anche: Nadia Battocletti oro nei 3000 metri ai Mondiali indoor di Torun
Poco dopo arriva un’altra medaglia pesante per la spedizione azzurra. Zaynab Dosso domina la finale dei 60 metri, fermando il cronometro a 7"00 e lasciandosi alle spalle la statunitense Jacious Sears, argento in 7"03, e la santaluciana Julien Alfred, terza con lo stesso tempo ma millesimi peggiori.
Con questi risultati l’Italia sale a tre ori complessivi nella rassegna indoor, dopo quello conquistato il giorno precedente da Andy Diaz, confermando una giornata particolarmente positiva per l’atletica azzurra.