Nadia Battocletti oro nei 3000 metri ai Mondiali indoor di Torun
Nadia Battocletti vince i 3000 metri ai Mondiali indoor grazie a una volata decisiva nel finale. La mezzofondista trentina firma il successo a Torun con un tempo sotto i nove minuti.
Nadia Battocletti conquista il titolo mondiale nei 3000 metri indoor a Torun, in Polonia, imponendosi al termine di una gara tirata e risolta negli ultimi metri. All’esordio in una rassegna iridata al coperto, l’azzurra chiude in 8’57”64 e beffa le avversarie con uno sprint efficace.
Alle sue spalle si piazza la statunitense Emily Mackay, seconda in 8’58”12, seguita dall’australiana Jessica Hull che completa il podio con 8’58”18. Distacchi minimi che raccontano una corsa rimasta aperta fino alla volata conclusiva.
Leggi anche: Nadia Battocletti conquista l'oro nei 5000 metri agli Europei: Italia in testa al medagliere
Per l’Italia si tratta del secondo oro nella competizione polacca, arrivato a distanza di un giorno dal successo di Andy Diaz nel salto triplo. Un risultato che rafforza il bilancio azzurro nella manifestazione.
Non entra invece nelle prime posizioni l’altra italiana in gara: Majori chiude al dodicesimo posto, lontana dal gruppo di testa sin dalle fasi centrali della prova.