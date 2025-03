Mondiali indoor di atletica: Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo con record italiano

Andy Diaz Hernandez ha vinto la medaglia d'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di Nanchino, stabilendo un nuovo record italiano con un salto di 17,80 metri.

Al primo tentativo, Diaz ha realizzato un salto di 17,80 metri, superando il precedente record italiano di 17,75 metri che lui stesso aveva stabilito nel 2023.Dopo questo salto, ha scelto di non effettuare ulteriori tentativi, sicuro della sua vittoria. Il cinese Zhu Yaming ha ottenuto l'argento con 17,33 metri, mentre il brasiliano Almir Dos Santos si è aggiudicato il bronzo con 17,22 metri.

Questo successo segna la terza medaglia consecutiva per Diaz da quando rappresenta l'Italia: bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, oro agli Europei indoor di Apeldoorn due settimane fa e ora oro ai Mondiali indoor.

La storia di Diaz è notevole: nato a Cuba, ha lasciato la squadra nazionale durante uno scalo in Spagna nel 2021 per stabilirsi in Italia. Qui ha ottenuto la cittadinanza per meriti sportivi e ha iniziato ad allenarsi sotto la guida di Fabrizio Donato, ex triplista italiano.

L'Italia del salto triplo torna sul gradino più alto del podio ai Mondiali indoor dopo 24 anni, dall'oro di Paolo Camossi nel 2001.

