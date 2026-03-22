Sinner batte Dzumhur a Miami e si scusa per il tifoso rumoroso
Jannik Sinner vince contro Dzumhur a Miami e si scusa per un tifoso troppo rumoroso. Nel finale del match, un sostenitore ha disturbato il bosniaco tra un servizio e l’altro, costringendo l’azzurro a intervenire con un gesto di fair play.
Jannik Sinner supera Damir Dzumhur nel terzo turno del Masters 1000 di Miami con un netto 6-3, 6-3 e prosegue il suo cammino nel torneo americano. L’azzurro, reduce dal successo a Indian Wells, punta a completare il cosiddetto Sunshine Double.
Nel finale del secondo set, però, l’attenzione si sposta sugli spalti. Un tifoso particolarmente acceso inizia a incitare Sinner proprio mentre Dzumhur si prepara al servizio, interrompendo più volte il ritmo di gioco e infrangendo le regole non scritte del tennis.
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I richiami dell’arbitro non bastano a riportare la calma. Il pubblico continua a farsi sentire nei momenti più delicati, mentre il bosniaco prova a rientrare in partita nonostante lo svantaggio.
Al termine dell’incontro, durante la stretta di mano a rete, Sinner prende l’iniziativa e si rivolge direttamente all’avversario per scusarsi dell’accaduto. Un gesto semplice ma significativo, che viene subito accolto con sportività da Dzumhur, il quale minimizza l’episodio.
Il match si chiude così senza tensioni, con la vittoria dell’italiano e un episodio di fair play che accompagna l’esordio a Miami.