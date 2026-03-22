Sinner batte Dzumhur a Miami e si scusa per il tifoso rumoroso

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Jannik Sinner vince contro Dzumhur a Miami e si scusa per un tifoso troppo rumoroso. Nel finale del match, un sostenitore ha disturbato il bosniaco tra un servizio e l’altro, costringendo l’azzurro a intervenire con un gesto di fair play.

Sinner batte Dzumhur a Miami e si scusa per il tifoso rumoroso