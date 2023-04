Wow, che performance di Jannik Sinner! Il 21enne è entrato nella finale del torneo Miami Masters 1000 con un’incredibile vittoria in rimonta su Carlos Alcaraz. Sinner, che si trova all’11° posto nella classifica mondiale, ha reagito da un set down sconfiggendo il prodigio spagnolo 6-7(4/7), 6-4, 6-2 in un’emozionante semifinale.

È stata una vittoria combattuta per Sinner, che ha dovuto scavare a fondo per superare il talentuoso 19ene numero 1 del mondo... Continua a leggere





Altre News per: tennissinnerbattealcarazvolafinalemiami