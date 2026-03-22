MotoGP, Marquez vince la Sprint in Brasile e supera Di Giannantonio nel finale

Marc Marquez torna al successo nella Sprint del GP del Brasile dopo il rinvio per un problema in pista, superando Di Giannantonio nel finale a Goiania e rilanciandosi in classifica con una gara solida e concreta.

Marc Marquez si prende la gara Sprint del Gran Premio del Brasile, disputata sabato 21 marzo sul circuito di Goiania. La partenza è stata ritardata di un’ora e venti minuti per consentire la riparazione di un avvallamento sull’asfalto comparso sul rettilineo dopo le qualifiche.

Lo spagnolo della Ducati ha costruito il successo giro dopo giro, riuscendo a superare nel finale Fabio Di Giannantonio, partito dalla pole position e a lungo in testa. Il sorpasso decisivo è arrivato negli ultimi passaggi, quando Marquez ha alzato il ritmo senza lasciare spazio alla replica.

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Alle spalle dei primi due ha chiuso Jorge Martin con l’Aprilia, mentre Marco Bezzecchi ha terminato quarto. Quinta posizione per Ai Ogura davanti a Fabio Quartararo. Settimo Alex Marquez, seguito da Francesco Bagnaia, Pedro Acosta e Diogo Moreira a completare la top ten.

Più indietro Luca Marini undicesimo, davanti a Raul Fernandez e Alex Rins. Chiudono la classifica Fermin Aldeguer, Brad Binder, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Toprak Razgatlioglu e Jack Miller.

Dopo la Sprint resta al comando del Mondiale Pedro Acosta con 33 punti, ma il vantaggio su Bezzecchi si riduce a due lunghezze. Martin è terzo a quota 25, mentre Marquez e Di Giannantonio salgono entrambi a 21 punti, avvicinandosi alla zona alta della classifica.