Paola Cammarota | 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pedro Acosta vince la Sprint in Thailandia dopo la penalità a Marc Marquez per un contatto nel finale. Il duello si decide all’ultimo giro, con lo spagnolo della KTM che approfitta della sanzione e passa in testa proprio sul traguardo.

MotoGp, Acosta vince la Sprint in Thailandia Marquez penalizzato nel finale

Parte dal circuito thailandese la stagione 2026 della MotoGp. La prima Sprint dell’anno si chiude con un colpo di scena negli ultimi metri: Pedro Acosta conquista la vittoria dopo una gara combattuta e un finale deciso da una penalità.

Marc Marquez era in testa quando, a un giro dalla fine, è arrivato il contatto con Acosta. I commissari hanno giudicato irregolare la manovra e hanno sanzionato il pilota Ducati, costretto a cedere la posizione proprio all’ultima curva. Acosta ne ha approfittato per passare e prendersi il successo.

Alle spalle dei due spagnoli chiude Raul Fernandez con l’Aprilia. Subito fuori dal podio Ai Ogura e Jorge Martin, entrambi su Aprilia. Più indietro le KTM di Brad Binder e Joan Mir con la Honda.

Giornata complicata per gli italiani: Francesco Bagnaia non va oltre il nono posto, mentre Marco Bezzecchi è costretto al ritiro senza vedere la bandiera a scacchi.

Questo l’ordine d’arrivo della Sprint: Acosta primo davanti a Marquez e Fernandez, poi Ogura, Martin, Binder, Mir, Di Giannantonio, Bagnaia e Marini a chiudere la top ten.

Dopo la gara corta, Acosta guida la classifica iridata con 12 punti. Seguono Marquez a quota 9 e Fernandez a 7. Più staccati Ogura, Martin e Binder nelle prime posizioni del Mondiale appena iniziato.