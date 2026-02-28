MotoGp, Acosta vince la Sprint in Thailandia Marquez penalizzato nel finale

Pedro Acosta vince la Sprint in Thailandia dopo la penalità a Marc Marquez per un contatto nel finale. Il duello si decide all’ultimo giro, con lo spagnolo della KTM che approfitta della sanzione e passa in testa proprio sul traguardo.

Parte dal circuito thailandese la stagione 2026 della MotoGp. La prima Sprint dell’anno si chiude con un colpo di scena negli ultimi metri: Pedro Acosta conquista la vittoria dopo una gara combattuta e un finale deciso da una penalità.

Marc Marquez era in testa quando, a un giro dalla fine, è arrivato il contatto con Acosta. I commissari hanno giudicato irregolare la manovra e hanno sanzionato il pilota Ducati, costretto a cedere la posizione proprio all’ultima curva. Acosta ne ha approfittato per passare e prendersi il successo.

Alle spalle dei due spagnoli chiude Raul Fernandez con l’Aprilia. Subito fuori dal podio Ai Ogura e Jorge Martin, entrambi su Aprilia. Più indietro le KTM di Brad Binder e Joan Mir con la Honda.

Giornata complicata per gli italiani: Francesco Bagnaia non va oltre il nono posto, mentre Marco Bezzecchi è costretto al ritiro senza vedere la bandiera a scacchi.

Questo l’ordine d’arrivo della Sprint: Acosta primo davanti a Marquez e Fernandez, poi Ogura, Martin, Binder, Mir, Di Giannantonio, Bagnaia e Marini a chiudere la top ten.

Dopo la gara corta, Acosta guida la classifica iridata con 12 punti. Seguono Marquez a quota 9 e Fernandez a 7. Più staccati Ogura, Martin e Binder nelle prime posizioni del Mondiale appena iniziato.