Lorella Cuccarini attacca i colleghi di Amici e difende i suoi allievi

Lorella Cuccarini critica i colleghi di Amici perché difende i suoi allievi senza sminuirli. In tv racconta il suo metodo e aggiunge un dettaglio sulla vita privata, tra anniversario di matrimonio e nozze del figlio.

Lorella Cuccarini torna a far parlare di sé durante un’intervista televisiva, dove affiancata da Veronica Peparini racconta l’esperienza nel talent show Amici. Nel corso della conversazione, l’insegnante prende posizione sul modo di lavorare in classe, lanciando una frecciata ai colleghi: «Quando credi davvero nel talento di un ragazzo, non serve sminuirlo», afferma con decisione.

Il riferimento è al clima competitivo tra professori, che spesso si traduce in critiche dure verso gli allievi. Cuccarini rivendica invece un approccio diverso, basato su fiducia e valorizzazione. «Il talento va sostenuto, non attaccato», è il senso del suo intervento, che segna una distanza netta rispetto ad altri metodi adottati nel programma.

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La passione per la danza, racconta, nasce quando era bambina, grazie a una scuola aperta vicino casa a Roma. Aveva nove anni e fino a quel momento non aveva mai pensato seriamente al ballo. Da quella occasione casuale è partita una carriera lunga quarant’anni, costruita passo dopo passo con dedizione e determinazione.

Oggi, nel ruolo di insegnante, Cuccarini prova a trasmettere la stessa energia ai giovani artisti. «C’è rispetto reciproco», spiega, sottolineando come il rapporto con gli allievi sia uno scambio continuo. Non solo insegnamento, ma anche crescita personale per entrambe le parti.

Fuori dalla scuola, la sua vita è legata alla famiglia. Quest’anno festeggerà 35 anni di matrimonio con il marito Silvio, presenza costante ma lontana dal mondo dello spettacolo. E nei prossimi mesi arriverà un altro evento importante: il figlio convolerà a nozze, confermando le indiscrezioni circolate di recente.