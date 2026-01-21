Rosa Chemical in Rai con Pierluigi Diaco: debutto a BellaSanremo su Rai 2

Rosa Chemical debutta in Rai come co-conduttore accanto a Pierluigi Diaco in uno speciale legato a Sanremo. Un passo che segna l’inizio di una nuova fase professionale per l’artista.

Rosa Chemical entra ufficialmente nel palinsesto Rai con un ruolo di primo piano legato al Festival di Sanremo. L’artista sarà al fianco di Pierluigi Diaco in sei puntate speciali del programma, trasmesse su Rai 2 nel pomeriggio, tra il 23 febbraio e il 2 marzo.

L’annuncio è arrivato in diretta televisiva per voce di Diaco ed è stato subito confermato dallo stesso cantante sui social. Per Rosa Chemical si tratta di un passaggio simbolico, descritto come l’avvio di un nuovo capitolo professionale che guarderà soprattutto al mondo della conduzione.

Il format prenderà il nome di BellaSanremo e accompagnerà il pubblico per tutta la settimana del Festival, proponendo un racconto quotidiano fatto di musica, ospiti e momenti di intrattenimento. L’impostazione seguirà lo stile già riconoscibile di BellaMa’, adattato al contesto sanremese.

Accanto a Pierluigi Diaco, ideatore e volto storico del programma, Rosa Chemical farà il suo esordio ufficiale come co-conduttore televisivo, portando sul piccolo schermo una presenza nuova e distante dai canoni tradizionali della conduzione Rai.

Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston e la partecipazione a Ballando con le Stelle, l’artista amplia così il proprio percorso professionale, lasciando intendere che la collaborazione con la Rai potrebbe proseguire oltre l’appuntamento legato a Sanremo.

Le sei puntate andranno in onda ogni pomeriggio su Rai 2, nella fascia oraria compresa tra le 15.25 e le 17, offrendo una finestra quotidiana sul Festival e sui suoi protagonisti.