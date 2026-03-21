Carla Pensa campionessa mondiale di pesto a 84 anni

Carla Pensa vince a Genova il titolo mondiale di pesto grazie a una preparazione impeccabile al mortaio. A 84 anni, l’ex fruttivendola di Roccatagliata supera 100 concorrenti con una ricetta tradizionale eseguita con precisione.

È Carla Pensa la nuova campionessa del mondo di pesto al mortaio. Il verdetto è arrivato oggi, 21 marzo, alle 16.30, quando la sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato il suo nome al termine della competizione.

Ottantaquattro anni, originaria di Roccatagliata, una piccola frazione del comune di Neirone con poco più di cinquanta abitanti, Pensa è una fruttivendola in pensione. È riuscita a imporsi su 100 partecipanti arrivati da diversi Paesi, al termine di una giornata intensa di prove.

Leggi anche: Anziana di 84 anni trovata con 900 grammi di cocaina in casa a Terni

La gara ha previsto una prima selezione affidata a trenta giudici, che in mattinata hanno scelto i dieci finalisti. Tra questi, Pensa ha conquistato tutti nella fase conclusiva, ottenendo il primo posto con una preparazione giudicata la migliore.

I concorrenti hanno lavorato con gli stessi ingredienti: basilico genovese Dop, aglio di Vessalico, pinoli italiani, Parmigiano Reggiano stravecchio, Pecorino sardo stagionato, olio extravergine Riviera Ligure Dop e sale grosso delle saline di Trapani.

La giuria ha valutato ogni pesto in base a cinque parametri: tecnica manuale, organizzazione sul banco, consistenza, colore e soprattutto equilibrio dei sapori. Il risultato finale ha premiato la precisione e l’armonia del lavoro di Pensa.

Applausi in sala e il tradizionale pestello d’oro consegnato alla vincitrice, visibilmente emozionata. Era entrata tra i cento concorrenti solo all’ultimo momento, riuscendo poi a salire fino al gradino più alto del podio.