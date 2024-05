Anziana di 84 anni trovata con 900 grammi di cocaina in casa a Terni

In un'operazione congiunta tra Vigili del Fuoco e Carabinieri, una pensionata di 84 anni è stata arrestata a Terni dopo essere stata trovata in possesso di quasi 900 grammi di cocaina, dal valore stimato di oltre 50.000 euro. L'intervento è stato inizialmente richiesto per una sospetta perdita di gas in un condominio del centro cittadino, ma ha portato a una scoperta ben più grave.

L'anziana è stata posta agli arresti domiciliari, misura successivamente modificata dal giudice con l'obbligo di dimora nella città e di permanenza domiciliare durante le ore serali e notturne. Le indagini proseguono per determinare l'eventuale coinvolgimento di altre persone nel traffico di stupefacenti.

Non è la prima volta che ingenti quantità di droga vengono trovate in abitazioni private. Recentemente, un uomo a Pesaro è stato arrestato per il possesso di 700 grammi di cocaina, mentre a Milano un 39enne ai domiciliari è stato trovato con sei chili di cocaina, hashish e marijuana in casa.