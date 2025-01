Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: benvenuto al piccolo Kian, la prima foto di famiglia incanta i social

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato la nascita del loro primo figlio, Kian Salemi Pretelli, con uno scatto condiviso su Instagram. Il piccolo è venuto al mondo il 10 gennaio alle 10:55, ma la coppia ha deciso di rivelare la lieta notizia solo sei giorni dopo, per prendersi del tempo per sé e il neonato. L'annuncio, accompagnato da un cuore blu, recita: "Mamma e papà si sono presi un po' di tempo per godersi il momento e rimettersi. Grazie a tutti per l'amore che ci state regalando".

Il nome Kian, che significa "Re" in persiano, è un omaggio alle origini della madre. La scelta del nome è stata tenuta segreta fino alla nascita, nonostante Giulia avesse coinvolto i follower nella selezione con una lista di opzioni.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nel 2020 durante l'edizione Vip del Grande Fratello, dando inizio a una storia d'amore seguitissima dai fan. La coppia ha condiviso la loro gioia anche durante una puntata del reality show, scherzando con il conduttore Alfonso Signorini: "Non ti chiediamo di fare il padrino perché tanto sei occupato".

Il primo scatto di famiglia ha subito conquistato i social, ricevendo migliaia di like e messaggi di affetto da parte dei fan e amici della coppia.

