Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, festa per il primo compleanno di Kian

Il piccolo Kian, figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ha compiuto un anno: i genitori hanno condiviso momenti della festa tra dediche affettuose, torta e celebrazioni insieme ad amici e volti noti del loro giro.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il primo compleanno del loro figlio Kian con una giornata di celebrazioni e dediche pubblicate sui loro profili social dove hanno espresso tutto il loro amore per il bambino che ha cambiato le loro vite dall’arrivo lo scorso gennaio.

La festa di compleanno è stata scandita da auguri teneri e immagini che ritraggono il bimbo circondato da familiari e amici, in un clima di affetto e gioia per il traguardo di un anno. Tra i dettagli condivisi sui social c’è una torta speciale e la presenza di invitati vip e persone care alla coppia, a testimonianza del legame stretto con chi li segue nel loro percorso.

Salemi e Pretelli, coppia nata sotto i riflettori di un reality show, hanno accompagnato la crescita di Kian con continui aggiornamenti sui social, suscitando la partecipazione di fan e colleghi del mondo dello spettacolo. La ricorrenza di un anno è stata celebrata con messaggi pieni di affetto e promesse di accompagnare il bimbo nei prossimi passi della sua crescita.