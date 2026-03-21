Super Karaoke torna in tv con Michelle Hunziker e tre ospiti a Ferrara

Michelle Hunziker porta Super Karaoke a Ferrara per il ritorno in tv del format, con registrazioni a fine marzo e primi ospiti già confermati. Tra i nomi attesi anche artisti reduci da grandi palchi e nuovi successi.

Il ritorno di Super Karaoke prende forma a Ferrara, dove Piazza Trento e Trieste diventerà il cuore dello spettacolo. Le registrazioni sono fissate per il 26 e 27 marzo, con Michelle Hunziker al timone di un programma che punta a riportare in tv uno dei format più popolari degli anni passati.

La città si prepara ad accogliere troupe, pubblico e artisti sotto il Castello Estense. L’obiettivo è trasformare due serate in un grande evento dal vivo, tra musica e partecipazione diretta della piazza, in un clima che richiama le atmosfere delle prime edizioni del programma.

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Sul palco saliranno i primi tre ospiti annunciati: Sal Da Vinci, reduce da un momento particolarmente favorevole, insieme a Noemi e Anna Tatangelo. Tre profili diversi, tra voce potente, esperienza e repertorio popolare, scelti per coinvolgere il pubblico fin dalle prime registrazioni.

Noemi porterà il suo stile riconoscibile e una presenza scenica solida, mentre Anna Tatangelo aggiungerà una scaletta capace di spaziare tra brani più melodici e pezzi ritmati. L’intento è offrire uno spettacolo vario, dove il pubblico diventa parte attiva cantando insieme agli artisti.

Il programma è destinato alla prima serata di Canale 5, con messa in onda prevista intorno a maggio. L’operazione rientra nel calendario di eventi televisivi che vedono Ferrara al centro della programmazione primaverile, con grande afflusso previsto già nei giorni delle registrazioni.